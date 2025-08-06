İsrail'e büyük şok! Filistin'i tanıyan ülkeden bir tarihi karar daha

Filistin devletini tanıma kararı alan Slovenya, İsraillilerin gasbettiği Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı yerleşimlerden ithalatı tamamen durdurduğunu duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını duyuran Slovenya hükümeti, Filistin ile ilgili tarihi bir karar daha aldıklarını bildirdi.

Slovenya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Robert Golob'un talebi doğrultusunda bugün, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı yerleşimlerden ithalatın tamamen yasaklanması kararı alındığı bildirildi.

İsrail'in uluslararası insani hukuku ciddi ve tekrarlayan bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylemler sadece Filistin halkının hayatı ve onurunu değil, aynı zamanda uluslararası düzenin temellerini de tehlikeye atmakta. Uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Slovenya, bu tür uygulamalara olanak tanıyan veya göz yuman bir zincirin parçası olmayacak."

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın Gazze'deki mevcut insani ve güvenlik durumuna acil bir yanıt olduğunu belirterek, Slovenya'nın ekonomik önlemlerin alınmasına ilişkin sembolik ama net mesaj gönderen bir adım attığını ifade etti.

'SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER ALINMASI GEREKİYOR'

Fajon, "Savaşın devam etmesini önleyecek ve bölgede istikrarı sağlayacak tedbirlerin alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.

Slovenya Meclisi ayrıca, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

İSRAİL İLE TÜM SİLAH İHRACATINI DURDURAN İLK AB ÜLKESİ OLMUŞLARDI

Slovenya hükümeti, Başbakan Robert Golob'un talimatıyla, İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya'da İsrail'e silah geçişini tamamen yasakladığını duyurdu. Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi olmuştu.