BIST 10.901
DOLAR 40,66
EURO 47,46
ALTIN 4.408,46
HABER /  GÜNCEL

Muğla'dan kahreden haber! 9 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Muğla'dan kahreden haber! 9 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tatil yapan 9 yaşındaki Ali Güler, ailesi dışarıdayken kaldıkları otelin havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Abone ol

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle kaldığı otelin havuzunda boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

İlçedeki bir otelde tatil yapan Faysal ve Sevim Güler çifti, pazartesi günü 9 yaşındaki oğulları Ali'yi otelde bırakarak dışarı çıktı.

Saat 18.30 sıralarında otelin havuzuna giren çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güler, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Ş.B, havuz sorumlusu A.N.H. ve cankurtaran M.K. ile çocuğun anne ve babasının ifadelerine başvuruldu.

Gözaltına alınan Ş.B. ve A.N.H. tutuklandı. Öte yandan, olay otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Ali Güler'in havuza girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladığı ve hareketsiz kaldığı anlar yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu için anlaştı
Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu için anlaştı
Tokat Erbaa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Tokat Erbaa’daki orman yangını kontrol altına alındı
ABD’de askeri üste silahlı saldırı paniği
ABD’de askeri üste silahlı saldırı paniği
Sermaye artışı resmileşti! Galatasaray'ın kasasına dev gelir girecek
Sermaye artışı resmileşti! Galatasaray'ın kasasına dev gelir girecek
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Motosiklette milyarlık usulsüzlük iddiası! Milyarlarca liralık zarar...
Motosiklette milyarlık usulsüzlük iddiası! Milyarlarca liralık zarar...
Mehmet Akif Ersoy görevden alındı iddiasına açıklama
Mehmet Akif Ersoy görevden alındı iddiasına açıklama
Morata transferinde planlar suya düşebilir
Morata transferinde planlar suya düşebilir
Trump hiçbir fırsatı kaçırmıyor! Rus petrolü aldığı için Hindistan'a yüzde 25'lik ek tarife
Trump hiçbir fırsatı kaçırmıyor! Rus petrolü aldığı için Hindistan'a yüzde 25'lik ek tarife
Epstein'ın New York’taki malikanesinden yeni fotoğraflar: Aralarında Prens Selman da var
Epstein'ın New York’taki malikanesinden yeni fotoğraflar: Aralarında Prens Selman da var
MEB iller arası mazeret atamalarını tamamladı
MEB iller arası mazeret atamalarını tamamladı