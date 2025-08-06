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Sudan’da kolera salgını büyüyor: 96 binden fazla vaka

Sudan’da kolera salgını büyüyor: 96 binden fazla vaka

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan’da iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle tüm eyaletlere yayılan kolera salgınında Ağustos 2024’ten bu yana 96 binden fazla vakanın tespit edildiğini açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki yılı aşkın süredir çatışmaların sürdüğü Sudan'ın 18 eyaletinde kolera vakalarının görüldüğünü belirterek, Ağustos 2024’ten bu yana 96 binden fazla vaka tespit edildiğini bildirdi.

DSÖ, Sudan'daki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, iki yılı aşkın süredir süren çatışmaların ardından Sudan'ın hastalık, açlık, yerinden edilme ve umutsuzlukla şekillenen, dünyanın en büyük insani krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Koleranın, Sudan'ın 18 eyaletinin tamamına yayıldığı vurgulanan paylaşımda, "Ağustos 2024'ten bu yana 96 binden fazla vaka bildirildi. Kızamık ve sıtma da yayılmaya devam ediyor." denildi.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkede altyapı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

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