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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı orman yangınlarına karşı uyardı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı orman yangınlarına karşı uyardı

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artacağını belirterek orman yangını riskine dikkat çekti.

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Sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, ormanlarımızdaki tehlike de artıyor.

Yurt genelinde yangınlarla mücadele sürerken, bir yandan da vatandaşlar orman yangını riskine karşı uyarılıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da hafta sonu itibariyle yeniden yükselecek sıcaklıklara dikkat çekti.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK RİSKLİ"

Yangınların yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğunun altını bir kez daha çizen Yumaklı, aHaber canlı yayınında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli.

"EKİM ORTASINA KADAR AÇIK ALANDA ATEŞ YAKMAYIN"

Otağ söndürme uçağı 206 orman yangınında 246 saat görev yaptı. Ekim ortasına kadar açık alanda ateş yakmayın.

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