Sahte diploma skandalı: Depremde ölen avukatın bilgilerine müdahale etmişler

Kahramanmaraş Barosu, Ezgi Apartmanı’nda ölen avukat Nesibe Kaya Zabun’un diplomasının sahte müdahaleye uğradığını tespit etti. Resmi açıklama yapıldı.

Abone ol

Kamu kurumlarının dijital altyapılarına yasa dışı yollarla girerek sahte imzalarla diploma kayıtları oluşturduğu öne sürülen şebekeyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor.

SİSTEME GİRİP BİLGİLERE MÜDAHALE ETMİŞLER!

Hazırlanan iddianamede; sahte belgeler aracılığıyla e-imza üretildiği ve devlet sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı belirtildi. Ayrıca, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitiren bazı avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silindiği, yerlerine hukuk fakültesi mezunu gibi gösterilen kişilerin eklendiği ifade edildi.

BARODAN AÇIKLAMA GELDİ!

Kahramanmaraş Barosu, Ezgi Apartmanı’nda meydana gelen yıkımda 6 aylık bebeği Asude ve eşi Avukat Ahmet Can ile birlikte hayatını kaybeden Avukat Nesibe Kaya Zabun’un mezuniyet kayıtlarının usule aykırı şekilde değiştirildiğini tespit ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİPE DİYORUZ"

Barodan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girilerek sahte elektronik imzalar ve usulsüz işlemlerle gerçekleştirilen eylemler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında, 6 depremlerinde vefat eden meslektaşlarımızdan Avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı biçimde müdahale edildiği tarafımızca öğrenilmiştir.

Baromuz mensubu, kıymetli meslektaşımızın manevi hatırasına yönelmiş bu alçak ve insanlık dışı girişimi şiddetle kınıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş; yalnızca bu vakayla sınırlı kalmamak üzere başkaca ihlal durumlarının da araştırıldığını, tüm sürecin tarafımızca yakından takip edildiğini belirtmek isteriz.

Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına Kahramanmaraş Barosu olarak müdahillik talebinde bulunacağımızı, yargılamayı titizlikle takip edeceğimizi ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."