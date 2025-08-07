Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ndidi, İstanbul'a geldi

Beşiktaş Futbol Takımı'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Wilfred Onyinye Ndidi, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ndidi'yi, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Nijeryalı oyuncu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Ndidi 2017’den bu yana görev yaptığı Leicester City’de 303 maça çıkarken 18 gol, 22 asistle 40 gole katkısı verdi. Geçtiğimiz sezon Ada ekibiyle 30 maçta forma giyen orta saha oyuncusu 1 gol ve 5 asistlik yaptı. Ndi