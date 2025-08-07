BIST 10.901
DOLAR 40,68
EURO 47,61
ALTIN 4.417,09
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ndidi, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ndidi, İstanbul'a geldi

Beşiktaş Futbol Takımı'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Wilfred Onyinye Ndidi, İstanbul'a geldi.

Abone ol

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ndidi'yi, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Nijeryalı oyuncu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Ndidi 2017’den bu yana görev yaptığı Leicester City’de 303 maça çıkarken 18 gol, 22 asistle 40 gole katkısı verdi. Geçtiğimiz sezon Ada ekibiyle 30 maçta forma giyen orta saha oyuncusu 1 gol ve 5 asistlik yaptı. Ndi

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce aradı küfürler edip bacaklarımı kırdıracağını söyledi
Muharrem İnce aradı küfürler edip bacaklarımı kırdıracağını söyledi
Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Asansör zemine çakıldı
Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Asansör zemine çakıldı
Azospermi tanısı çocuk sahibi olmaya engel değil
Azospermi tanısı çocuk sahibi olmaya engel değil
Tarifeler yürürlüğe girdi Trump sosyal medyadan açıkladı
Tarifeler yürürlüğe girdi Trump sosyal medyadan açıkladı
Balıkesir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
Balıkesir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
Trump, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı sorusuna bakın ne yanıt verdi
Trump, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı sorusuna bakın ne yanıt verdi
Apple'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım
Apple'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım
Mourinho'dan rövanş sözleri: Bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda..
Mourinho'dan rövanş sözleri: Bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda..
İspanya'dan F-35 kararı El Pais gazetesinin iddiası
İspanya'dan F-35 kararı El Pais gazetesinin iddiası
Özgür Özel’in makam aracı, suç örgütü liderine ait çıktı
Özgür Özel’in makam aracı, suç örgütü liderine ait çıktı
Fenerbahçe Hollanda'da uzatmalarda yıkıldı
Fenerbahçe Hollanda'da uzatmalarda yıkıldı
Zelenski: Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın
Zelenski: Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın