Trump, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı sorusuna bakın ne yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt vermedi.

ABD Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve Apple firmasının yeni yatırım planının paylaşıldığı etkinlikte Gazze ile ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, "Orta Doğu'daki savaşları bitirmek istediğinizi söylemiştiniz, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal planı buna aykırı değil mi? Buna yeşil ışık yakıyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt verirken, Gazze yerine İran'dan bahsetti.

ABD Başkanı, Gazze'nin işgal planı ile ilgili soruya, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyerek aslında Orta Doğu'daki savaşları durdurduk. Bunu onlar da kabul ediyor. Tekrar başlarlarsa geri döneriz. Ancak Orta Doğu'daki birçok savaşı durdurduk." yanıtını verdi.

