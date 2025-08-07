Mourinho'dan rövanş sözleri: Bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda..

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Maçı kaybettik ama savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu statta hiç kazanmadım ama bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum." dedi.

De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, takım olarak çok iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı çok memnun olduğunun altını çizen Mourinho, "Özellikle ikinci yarıda yaptığımız bazı hatalar dışında takımımdan çok memnunum. İkinci yarıda bu harika stat sessizliğe büründü. Karşımızdaki iyi takım sıkıntılar yaşadı. Dolayısıyla oyuncularımın performansından dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu değişikliği konusunda elindeki opsiyonlar hakkında da konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Kulübede çok fazla defansif opsiyon vardı elimizde. Çağlar, Djiku, Efe, Levent Yusuf, Nelson gibi birçok savunma ağırlıklı oyuncu vardı. Cenk ve Jhon dışında kenarlarda oynayabilen ve oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğimiz vardı. Ama ben bugün mutluyum, elimizde neyin eksik olduğunu konuşmanın adil olmayacağını düşünüyorum. Evimizde oynayacağımız maçta da bu kadroyla oynayacağız ve Talisca da eklenecek. Bugün oynayamayacak olmasına rağmen onu listeye yazdım. Çünkü biliyorum ki o rakibe zarar verebilir ve bize tur için yardımcı olabilir. Şu anda soyunma odasında son dakikada gelen golden dolayı üzüntü var ama öz güven de var. Bugün stadyumdaki atmosfer nasıl harikaysa, biz de kendi evimizde harika bir atmosfere sahip olabiliriz. Bir de ben kaybettiğim maçlardan sonra hakemleri eleştirmemle meşhurumdur ama bugünkü hakem harikaydı. Maçın kontrolünü elde tutmak için kartlarına başvurmadı. Çok üst seviye bir hakem performansı vardı."



"Bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum"

Portekizli çalıştırıcı, Amrabat'ın takımdan ayrılıp almayacağı konusuyla ilgili soruya, 'Yaz transfer döneminde çok fazla haber çıkar." cevabını verdi.

Kendisi hakkında da çok fazla iddianın ortaya atıldığını söyleyen Mourinho, "Benim için de günde 23 saat telefonla konuştuğum, 500 oyuncuyla görüştüğüm yazıldı. Ben sadece Skriniar ile görüştüm." açıklamasında bulundu.

Tur şansını yüzde 50 olarak gördüklerini dile getiren Jose Mourinho, şöyle konuştu:

"Maçı kaybettik ama savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu statta hiç kazanmadım ama bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum. Batıl inançları olan birisi değilim. Bugün 'Rakip bize çok fazla zorluk yaşattı.' deseydik belki ikinci maç için tereddüt ederdim. İlk yarıda bizden birazcık iyilerdi ama ikinci yarıda biz daha da iyiydik. İkinci maçı da 3-0 ya da 4-0 kazanmamıza gerek yok, tek farklı kazanırsak maç uzatmalara gidiyor. Sizleri ikinci maçlardan sonra hep üzgün gördüm. Siz de şimdiden İstanbul'a hoş geldiniz, Kadıköy'e hoş geldiniz, cehenneme hoş geldiniz."