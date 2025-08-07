Aydın'da üniversiteli kız yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, yol kenarında tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili genç kızın sevgilisi E.F. (19) şüpheli olarak, 4 tanık ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Abone ol

Kalfaköy Mahallesi'nde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri ise cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a (20) ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında Teslime Hanedan’ın sevgilisi E.F. gözaltına alındı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.