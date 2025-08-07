İran Dışişleri Bakanı duyurdu: ABD’den müzakere teklifi geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakere mesajı gönderdiğini, Tahran yönetiminin konuya ilişkin henüz kesin bir kararının bulunmadığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erakçi, "Karşı taraftan (ABD'den) bize bazı mesajlar ulaştı. Değerlendiriliyor. Kesin bir karar yok. Müzakerelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam olarak bizim çıkarlarımızın neyi gerektirdiğine bağlı." dedi.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin Tahran ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Erakçi, değişen şartlar nedeniyle UAEA'yla ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söyledi.

İranlı Bakan, "Hem sahadaki değişiklikler hem de İran Meclisi kararı dikkate alınarak UAEA'yla yeni bir döneme başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

UAEA yetkililerinin Tahran programında nükleer tesisleri ziyaretin bulunmadığını dile getiren Erakçi, nükleer müzakerelerin geleceğine yönelik karar merciinin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi olduğunu ve Dışişleri Bakanlığının Konsey'in kararlarını uygulamakla mükellef olduğunu ifade etti.