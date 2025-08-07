BIST 10.901
DOLAR 40,68
EURO 47,62
ALTIN 4.418,67
HABER /  GÜNCEL

BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

İstanbul ile Bursa arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle dört seferini iptal etti. Hem Bursa'dan İstanbul'a hem de İstanbul'dan Bursa'ya yapılacak seferler, özellikle akşam saatlerinde seyahat edecek yolcuları olumsuz etkileyecek.

Abone ol

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul ve Bursa arasındaki dört seferini iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklama, özellikle akşam saatlerinde seyahat edecek yolcuları etkileyecek.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

ÖNCEKİ HABERLER
Teknesi parçalanmıştı! Seda Bakan arkadaşı için mucize diledi...
Teknesi parçalanmıştı! Seda Bakan arkadaşı için mucize diledi...
Topkapı Sarayı "Karaağalar Koğuşu" tarihinde ilk kez ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı "Karaağalar Koğuşu" tarihinde ilk kez ziyarete açıldı
EGM'den vatandaşlara kritik uyarı: Sakın tuzağa düşmeyin
EGM'den vatandaşlara kritik uyarı: Sakın tuzağa düşmeyin
31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 102 tutuklama
31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 102 tutuklama
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ndidi, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ndidi, İstanbul'a geldi
Muharrem İnce aradı küfürler edip bacaklarımı kırdıracağını söyledi
Muharrem İnce aradı küfürler edip bacaklarımı kırdıracağını söyledi
Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Asansör zemine çakıldı
Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Asansör zemine çakıldı
Azospermi tanısı çocuk sahibi olmaya engel değil
Azospermi tanısı çocuk sahibi olmaya engel değil
Tarifeler yürürlüğe girdi Trump sosyal medyadan açıkladı
Tarifeler yürürlüğe girdi Trump sosyal medyadan açıkladı
Balıkesir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
Balıkesir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
Trump, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı sorusuna bakın ne yanıt verdi
Trump, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı sorusuna bakın ne yanıt verdi
Apple'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım
Apple'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım