BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

İstanbul ile Bursa arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle dört seferini iptal etti. Hem Bursa'dan İstanbul'a hem de İstanbul'dan Bursa'ya yapılacak seferler, özellikle akşam saatlerinde seyahat edecek yolcuları olumsuz etkileyecek.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul ve Bursa arasındaki dört seferini iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklama, özellikle akşam saatlerinde seyahat edecek yolcuları etkileyecek.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)