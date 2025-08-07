BIST 10.975
DOLAR 40,65
EURO 47,62
ALTIN 4.414,97
HABER /  GÜNCEL

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan ilk açıklama geldi

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan ilk açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialar kulislerde dolaşırken, Ankara'da dikkat çekici bir buluşma gerçekleşti. Tugay, AK Partili isimlerle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

Abone ol

Siyaset kulislerine bomba gibi düşen; İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor iddiaları sonrasında, Ankara'da AK Partili heyetle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığını ziyaret eden CHP'li başkan Cemil Tugay, ortaya çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

Ziyaretin amacı, İzmir'de hayata geçirilecek projeler için uluslararası kalkınma bankalarından kredi sağlamak üzere imzalanan protokollerin Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı süreçlerini görüşmek olduğu bildirildi.

Tugay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, görüşmenin sebebini ve içeriğini aktararak, projeler için kredi onayı konusunda Bakan Şimşek'ten destek istediklerini belirtti. Eyüp Kadir İnan da paylaşımında, Bakan Şimşek'e nazik ev sahipliği ve İzmir'e gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu ziyaret sonrasında AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı. "Kafamıza estiği zaman o partiden bu partiye geçecek insanlar değiliz" diyerek iddiaları reddetti.

Tugay, bakan Şimşek ile yaptığı görüşmede, İzmir'in büyük projeleri için dış kredilerin onay durumunu ele aldıklarını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ilısu Barajını yapan Mehmet Baykara'nın mühendis diploması sahte çıktı
Ilısu Barajını yapan Mehmet Baykara'nın mühendis diploması sahte çıktı
ING Türkiye'den ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar
ING Türkiye'den ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar
Özgür Özel’in makam aracı Aziz İhsan Aktaş'a ait dendi ortalık karıştı
Özgür Özel’in makam aracı Aziz İhsan Aktaş'a ait dendi ortalık karıştı
Aydın'da üniversiteli kız yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın'da üniversiteli kız yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu
İran Dışişleri Bakanı duyurdu: ABD’den müzakere teklifi geldi
İran Dışişleri Bakanı duyurdu: ABD’den müzakere teklifi geldi
Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Gaziantep'te açacak! Icardi ve Osimhen sahada olacak mı?
Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Gaziantep'te açacak! Icardi ve Osimhen sahada olacak mı?
BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
Teknesi parçalanmıştı! Seda Bakan arkadaşı için mucize diledi...
Teknesi parçalanmıştı! Seda Bakan arkadaşı için mucize diledi...
Topkapı Sarayı "Karaağalar Koğuşu" tarihinde ilk kez ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı "Karaağalar Koğuşu" tarihinde ilk kez ziyarete açıldı
EGM'den vatandaşlara kritik uyarı: Sakın tuzağa düşmeyin
EGM'den vatandaşlara kritik uyarı: Sakın tuzağa düşmeyin
31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 102 tutuklama
31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 102 tutuklama
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ndidi, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ndidi, İstanbul'a geldi