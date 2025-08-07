BIST 10.975
GÜNCEL

Ilısu Barajını yapan Mehmet Baykara'nın mühendis diploması sahte çıktı

HASANKEYF'i sular altında bırakan Ilısu Barajı'nı yapan Malamira İnşaat’ın sahibi Mehmet Baykara da sahte diploma skandalından çıktı. Mehmet Baykara, 2024 yılında “Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği diploması” almakla suçlanıyor. Mehmet Baykara, suçlamayı ve diplomanın sisteme yüklendiği tarihte e-devletten mezuniyet sorgulaması yaptığını reddetti ve 'çalışanım yapmıştır' dedi.

Kamu kurumu yöneticileri adına e-imza oluşturarak sahte üniversite ve lise diplomaları ile sürücü belgeleri düzenlenmesiyle ilgili iki ayrı iddianame hazırlandı. Geçen ay tamamlanan 65 sanıklı iddianamedeki sanıklar arasında DSİ Genel Müdürlüğü’nden baraj ihaleleri, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yol ihaleleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TOKİ’den de ihaleler almış olan Malamira İnşaat’ın sahibi Mehmet Baykara da yer alıyor.

Yıldız Teknik'ten sahte diploma

İnşaat şirketi sahibi Mehmet Baykara, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden sahte inşaat mühendisliği diploması almakla suçlanıyor. 

Yüklendiği gün e-devletinden sorgulama yapılmış
İddianameye göre; 1976 doğumlu Mehmet Baykara adına usulsüz şekilde oluşturulan diploma 27 Ağustos 2024 tarihinde sisteme yüklendi ve kendisi de aynı gün telefonundan e-devlet üzerinden mezuniyet belgesi sorguladı.

İfadeye gidince öğrendim
Mehmet Baykara, adına hazırlanan sahte diploma hakkında bilgisinin olmadığını, konudan ifadeye çağrılması üzerine haberi olduğunu savundu.

“Çalışanım sorgulama yapmış olabilir”
Usulsüz diplomanın sisteme yüklendiği gün mezun sorgulama işlemi yaptığını da reddeden Mehmet Baykara, mezun sorgulama işlemini yanında çalışan bir personelinin yapmış olabileceğini söyledi. Mehmet Baykara için TCK’daki “Bilişim sistemi verilerini değiştirme” suçundan ceza isteniyor.

Hasankeyf'i yok eden Ilısu dahil bir çok baraj yapmış

Ilısu Barajını yapan Mehmet Baykara'nın mühendis diploması sahte çıktı - Resim: 0Mehmet Baykara'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Malamira İnşaat, 2007’den bu yana birçok büyük projeyi yaptı. Şirket halen DSİ Genel Müdürlüğü’nden aldığı “Ereğli-İvriz Sulama Sistemi” ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden “Eruh-Fındık Yol İnşaatı” projelerini sürdürüyor. Malamira İnşaat, daha önceki yıllarda da DSİ’den aldığı, Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı’nın da arasında olduğu 4 baraj projesini ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldığı Diyarbakır-Silvan şehir içi yolu, Diyarbakır-Siverek yolu, Ağrı-Patnos yolu, Ağrı-Tutak yolu gibi yol inşaatlarını yapmıştı.
(Kaynak: Serbestiyet)

