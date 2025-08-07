Somer Sivrioğlu ve sevgilisi küvete girdi! Pozları sosyal medyayı salladı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor. Birlikte sık sık tatilen çıkan çiftin küvet pozları sosyal medyada çok konuşuldu.
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı. Boşanmanın ardından Somer Şef, genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile yeni bir aşka yelken açmış ancak mutluluğu kısa sürmüştü.
Ünlü şef daha sonra ise Ayşe Özyılmazel ile bir birliktelik yaşamıştı. Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı vermişti.
Somer Sivrioğlu şimdi de kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor.
