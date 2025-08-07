BIST 10.975
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Otoyolun Sapanca Yeni Mahalle mevkisi Ankara yönünde, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda SUV tipi araç ile otomobillerin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı - Resim: 0

Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı - Resim: 1

