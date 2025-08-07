BIST 10.975
HABER /  EKONOMİ

Emlak Katılım, 113. şubesini Bodrum'da hizmete açtı

Emlak Katılım, 113. şubesini Bodrum'da hizmete açtı

Emlak Katılım, şube sayısını artırma stratejisi kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni şubesini faaliyete geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Şube sayısını yaygınlaştırarak müşterilerine geniş hizmet ağı sunmayı hedefleyen banka, Muğla ilinin turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni şubesini hizmete açtı.

Bodrum şubesiyle Türkiye genelinde 40 ilde 113 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle bölge halkına ulaşılabilir ve etkin finansman desteği sağlamayı amaçlıyor.

