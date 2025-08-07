Hüda-Par'lı siyasetçi Ferhat Uzun'un diploması da sahte çıktı attığı mesaja bakın

Türkiye'yi sarsan 'sahte e-imza' skandalında Hüda Par'lı siyasetçi Ferhat Uzun'un diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Mayıs ayında tutuklandığı öğrenilen Ferhat Uzun, tam 11 kez e-devlette diploma sorgulaması yapmış. İddiaları reddeden Ferhat Uzun'u ele veren iddianameye giren ve onun cep telefonundan atılmış olan 'mesaj' oldu. Sahte diploma sonrasında Ferhat Uzun bir inşaat mühendisine "'Ahmet abi, artık seninle meslektaş olduk" diye mesaj atmış.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "e-imza soruşturması" kapsamında hazırladığı iddianamede ismi geçenlerden biri de Hüda Par'dan daha önce Niğde Belediye Başkan Adayı gösterilen Ferhat Uzun oldu.

Sahte diplomadan 2 ay tutuklu kaldı

Ferhat Uzun'un soruşturma kapsamında 26 Mayıs 2025'te tutuklandığı ve kendi ifadesine göre iki ay sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Sahte inşaat mühendisliği diploması

DW'nin haberine göre, iddianamede Ferhat Uzun'un Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte diploma sahibi olduğu öne sürüldü.

E-devlette 11 kez sorgulama yapmış

Soruşturma dosyasına göre, Ferhat Uzun'a ait telefon kayıtları sahte mezuniyet belgesinin oluşturulduğu gün olan 3 Mart 2024'te Uzun'un telefonundan 11 kez mezun mezun belgesi sorgulaması yapıldığı ortaya çıktı. Ferhat Uzun, ifadesinde bunu tesadüfen fark ettiği öne sürerken mezuniyet kaydı olduğunu Umut Kervanı isimli bir yardım derneğine üyelik işlemleri esnasında e-devletten mezun belgesi sorgulama işlemleri yaparken fark ettiğini savundu.

Meslektaş olduk diye attığı mesaj delil sayıldı

İddianamede yer alan delillerden birinde Ferhat Uzun'un telefon rehberinde inşaat mühendisi olarak kayıtlı bir kişiye attığı mesaj. Mesajda şöyle deniyor:

-Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi Allah razı olsun (…) sen gel benim yanıma takıl seni bir yere yerleştiririz Allah'ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın."

Ferhat Uzun, hakkındaki iddiaları reddederek oluşturulan diploma için "Ne e-devletten indirildi, ne kullanıldı, ne herhangi bir yere verildi" şeklinde savunma yaptı. Telefonunun başkaları tarafından da kullanıldığını iddia eden Uzun, "Bu mesajı kimin attığını, emin olun bilmiyoruz" dedi.