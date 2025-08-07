BIST 10.975
DOLAR 40,65
EURO 47,62
ALTIN 4.414,97
HABER /  GÜNCEL

Hüda-Par'lı siyasetçi Ferhat Uzun'un diploması da sahte çıktı attığı mesaja bakın

Hüda-Par'lı siyasetçi Ferhat Uzun'un diploması da sahte çıktı attığı mesaja bakın

Türkiye'yi sarsan 'sahte e-imza' skandalında Hüda Par'lı siyasetçi Ferhat Uzun'un diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Mayıs ayında tutuklandığı öğrenilen Ferhat Uzun, tam 11 kez e-devlette diploma sorgulaması yapmış. İddiaları reddeden Ferhat Uzun'u ele veren iddianameye giren ve onun cep telefonundan atılmış olan 'mesaj' oldu. Sahte diploma sonrasında Ferhat Uzun bir inşaat mühendisine "'Ahmet abi, artık seninle meslektaş olduk" diye mesaj atmış.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "e-imza soruşturması" kapsamında hazırladığı iddianamede ismi geçenlerden biri de Hüda Par'dan daha önce Niğde Belediye Başkan Adayı gösterilen Ferhat Uzun oldu.

Sahte diplomadan 2 ay tutuklu kaldı
Ferhat Uzun'un soruşturma kapsamında 26 Mayıs 2025'te tutuklandığı ve kendi ifadesine göre iki ay sonra tahliye edildiği öğrenildi.

ferhat uzun sahte diplomalı

Sahte inşaat mühendisliği diploması
DW'nin haberine göre, iddianamede Ferhat Uzun'un Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte diploma sahibi olduğu öne sürüldü.

E-devlette 11 kez sorgulama yapmış
Soruşturma dosyasına göre, Ferhat Uzun'a ait telefon kayıtları sahte mezuniyet belgesinin oluşturulduğu gün olan 3 Mart 2024'te Uzun'un telefonundan 11 kez mezun mezun belgesi sorgulaması yapıldığı ortaya çıktı. Ferhat Uzun, ifadesinde bunu tesadüfen fark ettiği öne sürerken mezuniyet kaydı olduğunu Umut Kervanı isimli bir yardım derneğine üyelik işlemleri esnasında e-devletten mezun belgesi sorgulama işlemleri yaparken fark ettiğini savundu.

Meslektaş olduk diye attığı mesaj delil sayıldı

İddianamede yer alan delillerden birinde Ferhat Uzun'un telefon rehberinde inşaat mühendisi olarak kayıtlı bir kişiye attığı mesaj. Mesajda şöyle deniyor:

-Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi Allah razı olsun (…) sen gel benim yanıma takıl seni bir yere yerleştiririz Allah'ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın."

Ferhat Uzun, hakkındaki iddiaları reddederek oluşturulan diploma için "Ne e-devletten indirildi, ne kullanıldı, ne herhangi bir yere verildi" şeklinde savunma yaptı. Telefonunun başkaları tarafından da kullanıldığını iddia eden Uzun, "Bu mesajı kimin attığını, emin olun bilmiyoruz" dedi.

İlgili Haberler
Ilısu Barajını yapan Mehmet Baykara'nın mühendis diploması sahte çıktı Sahte diploma skandalı: Depremde ölen avukatın bilgilerine müdahale etmişler Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı DEM Parti’den sahte diploma soruşturması için Meclis’e önerge Halıcı psikolog Volkan Uçak'la ilgili bir skandal daha! Herkesten 200 lira istemiş
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Motorine dev indirim bugün tabelaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Foto Galeri Motorine dev indirim bugün tabelaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti
Emlak Katılım, 113. şubesini Bodrum'da hizmete açtı
Emlak Katılım, 113. şubesini Bodrum'da hizmete açtı
Diyanet’e kızıp başını açan Berrin Sönmez’in işte son hali! Sokağa çıkamadı...
Diyanet’e kızıp başını açan Berrin Sönmez’in işte son hali! Sokağa çıkamadı...
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Dikkat çeken yorum
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Dikkat çeken yorum
Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı
Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı
Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti
Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti
'Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?' Bakan Kurum'dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı
'Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?' Bakan Kurum'dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı
İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan ilk açıklama geldi
İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan ilk açıklama geldi
Ilısu Barajını yapan Mehmet Baykara'nın mühendis diploması sahte çıktı
Ilısu Barajını yapan Mehmet Baykara'nın mühendis diploması sahte çıktı
ING Türkiye'den ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar
ING Türkiye'den ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar