BIST 10.901
DOLAR 40,68
EURO 47,62
ALTIN 4.418,67

Motorine dev indirim bugün tabelaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

|
Motorine dev indirim bugün tabelaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatında 1,77 TL'lik indirim bu gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. 7 Ağustos Perşembe sabahı sürücüler istasyonlara daha uygun fiyatlarla uyanırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İşte büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine dev indirim bugün tabelaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları, 7 Ağustos 2025 Perşembe sabahına sürücülere iyi haberle uyandı. Motorin grubunda daha önce duyurulan 1,77 TL’lik indirim, gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

17
Motorine dev indirim bugün tabelaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Böylece araç sahipleri uzun süredir beklenen fiyat düşüşünü tabelalarda net biçimde gördü.

27
Motorine dev indirim bugün tabelaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

PETROL VE KUR HAREKETLİLİĞİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Son günlerde uluslararası piyasalarda yaşanan petrol düşüşü ve kurdaki dengelenme, motorin fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesini sağladı.

37
Motorine dev indirim bugün tabelaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 AĞUSTOS 2025)
İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL

Motorin: 51,95 TL

LPG: 26,51 TL

47