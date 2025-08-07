Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ve gazi ailelerine Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektupta, "Şehitlerimizin aziz ruhlarını, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmayacaktır." ifadesine yer verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında şehit ve gazi aileleri için bir mektup kaleme aldı. AK Parti teşkilatları, yaz boyunca şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel mektubunu ulaştıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli kardeşim, sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedî'ler hoşça yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphe yok ki, şehit ve gazilerimizindir.

"Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir"

Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimizi gazilikle müesser kıldık; trilyonlarca dolar kaynağımızdan sarf-i nazar ettik; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzam değerlerle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz.

"Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmayacak"

Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum: Bu süre hiç bir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve sinsi girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmayacaktır.

"Önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak"

Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vâsıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımıza mübarek ellerinden; şehitlerimizin emanetı olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Bir mektup da tüm vatandaşlara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci mektubunu ise tüm vatandaşlara hitaben kaleme aldı. Erdoğan bu mektubunda ise şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kardeşim, sizi ve kıymetli ailenizi en kalbî duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Aziz milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle büyük ve güçlü bir Türkiye için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Son 23 yılda yaptığımız yatırımlarla, hayata geçirdiğimiz proje, reform, hizmet ve düzenlemelerle, Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada muteber bir konuma getirdik. Önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen milletimizle el ele vererek demokrasimizi güçlendirdik, hak ve özgürlüklerin önünü açtık, vesayet odaklarını bertaraf ettik, millî iradeyi ülkemizin tüm kurumlarında egemen kıldık.

"Kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız"

Terörün her türlüsüyle tavizsiz bir şekilde mücadele ederken; 86 milyon vatandaşımızın barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşaması için gerekli tüm adımları attık. Fitne duvarlarını yıkmak; kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak; kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihî bir sorumluluk üstlenerek Terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline inşallah eninde sonunda varacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak; bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle süsleyeceğiz. Şundan emin olunuz: Ne yaptığımızı gayet iyi biliyor; stratejik bir akılla, çok büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Attığımız her adımı inceden inceye hesap ediyoruz. Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla da olmayacaktır. Şehitlerimizin asil ruhlarını incitecek, gazilerimizi üzecek, şehit ailelerimizi mahzun ve mahcup edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Cenab-ı Allah’ın izni, milletimizin dua ve desteğiyle aydınlık bir gelecek için mücadele etmeyi sabırla, kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun; umduklarımıza nail eylesin. Saygı ve sevgilerimle."