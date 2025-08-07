BIST 10.975
Rusya ve Türkiye arasında "Sofia" krizi

Başarılı Rus atlet Sofia Yakuşina, kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldı. Ruslar, “O zaman Türkiye onun için yaptığımız masrafı karşılasın” dedi.

Rus heptatlet Sofia Yakuşina, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın devşirme programı kapsamında Türk vatandaşlığına geçti. 

2024’te Rusya Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan 19 yaşındaki sporcunun artık Türkiye adına yarışacak olması Rusya’yı kızdırdı.

Hukukçular devrede

Savaş nedeniyle yarışlarda sporcularına uygulanan kısıtlamanın kalkmasını bekleyen Rus yetkililer, Sofia’nın kararı için “Kariyerini Türkiye’de değil Rusya’da yaptı. Türkiye, antrenman ve antrenör masrafını karşılamalı” dedi. 

Hukukçuların konuyu incelediği belirtildi.

