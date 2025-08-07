Rusya ve Türkiye arasında "Sofia" krizi

Hukukçular devrede

Savaş nedeniyle yarışlarda sporcularına uygulanan kısıtlamanın kalkmasını bekleyen Rus yetkililer, Sofia’nın kararı için “Kariyerini Türkiye’de değil Rusya’da yaptı. Türkiye, antrenman ve antrenör masrafını karşılamalı” dedi.