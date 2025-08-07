6 diploması var diye sahte dendi! Ömer Faruk Sayan bunca diplomayı bakın nasıl almış

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın kallavi akademik CV'siyle ilgili iddialar ortaya atılmıştı. 6 diploma, 2 yüksek lisans, 2 doktorası bulunan Ömer Faruk Sayan'ın bu kadar diplomaya sahip olamayacağı söylentileri çıkarıldı. Ömer Faruk Sayan aldığı diplomaların izahını mezuniyet fotoğrafları ile birlikte yaparken, Prof. Deniz Ülke Kaynak 'ben ikna oldum' dedi.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın akademik kariyeri hayli kallavi olunca ismi diplomaları sahte söylentileri çıkarıldı. Ömer Fatih Sayan, üniversite yıllarına ait fotoğraflarla birlikte eğitim kariyerinin izahını yaptı. Profesör Dr Deniz Ülke Kaynak, "yandaş lincine hazırım" dedikten sonra şunları söyledi:

-"Ben de şüpheye düşmüştüm ancak hukuki bir sorun yok. Oldukça enteresan bir süreç ama önceden başladığı doktora için var olan boşluktan ve özel koşuldan yararlanmış. Şahsen ben ikna oldum. Önümüzdeki dönemde başka doktoralar da yaparsa şaşırmam( ironi değil) Eğitim hevesi ve kalibresi yüksek herkesi desteklemek boynumuzun borcu. (“yandaş” lincine hazırım. Buyrunuz sayın troller) Sayın Sayan’ı Kutluyorum. "

Ömer Fatih Sayan'ın açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın sahte diploma iddiaları sonrasında CV'sinde yer alan bazı 6 diploma, 2 yüksek lisans, 2 doktorası gündem olmuştu. Sayan, Yeni Şafak'a o diplomaların nasıl aldığını anlattı.

İlk diploması mühendislik

Sayan, ilk lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladığını, ardından Münih Teknik Üniversitesi’nden (TUM) ikinci yüksek lisans derecesi aldığını ifade etti. Almanya ve ABD'de özel sektörde çalıştığını, ardından yurda dönerek İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği alanında doktorasını 2008 yılında tamamladığını kaydetti. 2011’de Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandığını anlatan Sayan, buradan 2015’te mezun olduğunu, ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yaptığını ve 2023’te başarıyla tamamladığını ifade etti.

Diplomalarını sildi mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezuniyetlerinin silindiği yönünde çıkan iddiaları da yalanlayan Sayan şöyle konuştu:

- “Bu bilgi tamamen yanlıştır. Halen Bakanlığımıza ait resmî web sitesinde özgeçmişim olduğu gibi duruyor. Saklayacak bir şeyim olsa neden kamuya açık özgeçmişime ekleyeyim?”

Hayatım okumakla geçti

-“Hayatımın tamamı okumakla geçti. Birileri iftira atıyor diye bu hevesimi ve duruşumu değiştirmeyeceğim. Yakın çevremde de birden fazla alanda uzmanlaşmış birçok kişi var. Okumaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim.”

ÖMER FARUK SAYAN KİMDİR? FATMA BETÜL SAYAN'IN KARDEŞİ 10 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Ömer Faruk Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İş hayatına 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan Sayan, sonrasında Türkiye, Almanya ve ABD'de özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu tasarımı ve AR-GE gibi alanlarda çalışmıştı. 2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulunan Ömer Faruk Sayan, 2015 yılında BTK Başkanı, 2018 yılında Bakan Yardımcısı oldu. Ömer Faruk Sayan eski bakanlardan Fatma Betül Sayan'ın kardeşi. Sayan'ın bir diğer kızkardeşi Ayşe Sayan ise Bahreyn Manama Büyükelçisi. Ömer Faruk Sayan'ın eğitim kariyeri şöyle:

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü Lisans

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi , İşletme Ön lisans ve Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi , İktisat Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi , Kamu Yönetimi Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi , Uluslararası İlişkiler Lisans

Oxford Üniversitesi St Antony’s School Diplomasi Eğitimi

YÜKSEK LİSANS

Münih Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği

DOKTORA

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk.







