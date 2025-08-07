İstanbul ve pek çok kent bugün serinliyor! Meteoroloji yağış ve rüzgar uyarısı yaptı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminlerine göre, 7 Ağustos 2025'te Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış ve fırtına etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık düşerken, yerel sağanak yağışlar ve fırtına bekleniyor.
İstanbul Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şehir genelinde aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanakların görüleceğini duyurdu. Bu sebeple, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaşımı ile 7 Ağustos hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini gösterecek. Ayrıca, Gümüşhane çevrelerinde ve Van'da da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgarın, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.
Uzman isimlerden de hava durumu uyarısı geldi. İstanbul ve yağış uyarısı yapılan kentler için sel ve rüzgar uyarısı yapıldı. Ayrıca gece pencerelerinizi kapatıp uyuyun çağrısı yapıldı.
İşte yurt genelinde bugün beklenen hava durumu ve sıcaklıkları...