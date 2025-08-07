İstanbul ve pek çok kent bugün serinliyor! Meteoroloji yağış ve rüzgar uyarısı yaptı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaşımı ile 7 Ağustos hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini gösterecek. Ayrıca, Gümüşhane çevrelerinde ve Van'da da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgarın, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.