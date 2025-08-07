BIST 11.013
DOLAR 40,63
EURO 47,50
ALTIN 4.418,81
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 168 milyar 989 milyon dolara indi.

Abone ol

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar düşüşle 84 milyar 909 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Temmuz'da 86 milyar 625 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 144 milyon dolar azalışla 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 989 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri açıklandı - Resim: 0

Merkez Bankası rezervleri açıklandı - Resim: 1

Merkez Bankası rezervleri açıklandı - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Isparta'da yabancı uyruklu kadın dövülerek öldürüldü
Isparta'da yabancı uyruklu kadın dövülerek öldürüldü
Alman Bild 'Gazze'de kıtlık yok' dedi İsrail'den övgü aldı
Alman Bild 'Gazze'de kıtlık yok' dedi İsrail'den övgü aldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
6 diploması var diye sahte dendi! Ömer Faruk Sayan bunca diplomayı bakın nasıl almış
6 diploması var diye sahte dendi! Ömer Faruk Sayan bunca diplomayı bakın nasıl almış
Hakan Fidan'dan sürpriz Suriye ziyareti
Hakan Fidan'dan sürpriz Suriye ziyareti
Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia! Yeni parti kuruluyor
Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia! Yeni parti kuruluyor
MİT Başkanı Kalın komisyonun ikinci toplantısına katılacak
MİT Başkanı Kalın komisyonun ikinci toplantısına katılacak
CHP lideri Özel'e yumruk atmıştı! Davada yeni gelişme
CHP lideri Özel'e yumruk atmıştı! Davada yeni gelişme
OPET sektörde bir ilke daha imza attı
OPET sektörde bir ilke daha imza attı
Elektrikli araç satışında ilk 7 ay sonuçları açıklandı Togg Tesla BYD birinci kim oldu
Elektrikli araç satışında ilk 7 ay sonuçları açıklandı Togg Tesla BYD birinci kim oldu