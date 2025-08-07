Isparta'da yabancı uyruklu kadın dövülerek öldürüldü

Isparta'da yabancı uyruklu kadını, birlikte yaşadığı kişi evde önce dövdü ardından da boğmaya çalıştı. İhbar üzerine eve gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün İskender Mahallesi 122. Cadde'de yer alan bir apartmanın zemin katındaki dairede kalan yabancı uyruklu Muhammed M.R (29) ve birlikte yaşadığı Fatıma R. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed M.R'nin darbedip boğmaya çalıştığı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın müdahaleye rağmen hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadının, evde bulunan 2, 6, 8 ve 12 yaşlarındaki çocukları ise polis merkezine götürüldü.

Dün gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.