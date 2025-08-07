BIST 11.013
DOLAR 40,63
EURO 47,50
ALTIN 4.418,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta'da yabancı uyruklu kadın dövülerek öldürüldü

Isparta'da yabancı uyruklu kadın dövülerek öldürüldü

Isparta'da yabancı uyruklu kadını, birlikte yaşadığı kişi evde önce dövdü ardından da boğmaya çalıştı. İhbar üzerine eve gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abone ol

Dün İskender Mahallesi 122. Cadde'de yer alan bir apartmanın zemin katındaki dairede kalan yabancı uyruklu Muhammed M.R (29) ve birlikte yaşadığı Fatıma R. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed M.R'nin darbedip boğmaya çalıştığı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın müdahaleye rağmen hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadının, evde bulunan 2, 6, 8 ve 12 yaşlarındaki çocukları ise polis merkezine götürüldü.

Dün gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alman Bild 'Gazze'de kıtlık yok' dedi İsrail'den övgü aldı
Alman Bild 'Gazze'de kıtlık yok' dedi İsrail'den övgü aldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
6 diploması var diye sahte dendi! Ömer Faruk Sayan bunca diplomayı bakın nasıl almış
6 diploması var diye sahte dendi! Ömer Faruk Sayan bunca diplomayı bakın nasıl almış
Hakan Fidan'dan sürpriz Suriye ziyareti
Hakan Fidan'dan sürpriz Suriye ziyareti
Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia! Yeni parti kuruluyor
Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia! Yeni parti kuruluyor
MİT Başkanı Kalın komisyonun ikinci toplantısına katılacak
MİT Başkanı Kalın komisyonun ikinci toplantısına katılacak
CHP lideri Özel'e yumruk atmıştı! Davada yeni gelişme
CHP lideri Özel'e yumruk atmıştı! Davada yeni gelişme
OPET sektörde bir ilke daha imza attı
OPET sektörde bir ilke daha imza attı
Elektrikli araç satışında ilk 7 ay sonuçları açıklandı Togg Tesla BYD birinci kim oldu
Elektrikli araç satışında ilk 7 ay sonuçları açıklandı Togg Tesla BYD birinci kim oldu
Pazarlarda yeni dönem başlıyor! Artık tezgahlarda zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem başlıyor! Artık tezgahlarda zorunlu olacak
Şanlıurfa'da akraba kavgası! 1'i ağır 4 yaralı
Şanlıurfa'da akraba kavgası! 1'i ağır 4 yaralı
Yeni 5G destekli Vivo telefonlar, Vodafone Flex'te satışa sunuldu
Yeni 5G destekli Vivo telefonlar, Vodafone Flex'te satışa sunuldu