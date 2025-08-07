Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi resmen duyurdu! İşte transferin maliyeti

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Rennais'e sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avro ödenecek. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Stade Rennais ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir." denildi.

Futbolcunun transferiyle ilgili yapılan bir başka açıklamada ise "Futbolcuya, 2025-2026 sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2029-2030 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Kazeem Olaigbe kimdir?

2003 yılında Belçika'nın Brüksel kentinde dünyaya gelen Nijerya kökenli Kazeem Olaigbe futbola da futbolcu fabrikası olan RSC Anderlecht altyapısında başladı. Hızlı ve çevik görüntüsü ile dikkat çekti, 2019 yılında kendisini izlemeye gelen İngiliz ekibi Southampton'ı ikna etti ve U18 takımına transfer oldu.

Southampton'ın U18, U21 ve U23 takımlarında forma giydi. U21 takımında 'Yılın U21 futbolcusu da seçilen Olaigbe 2022 yılında 2 yıllık kontrat imzaladı ve Haziran İskoç ekibi Ross Country'e kiralandı.

Ross Country ve Harrogate Town kiralık süreci

İskoçya'da East Fife karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken Kazeem Olaigbe, Ross Country'deki kariyerini 25 maç 2 gol 1 asistle tamamladı. Bu 25 maçın yalnızca 9'una ilk 11'de başlayan oyuncu burdan Ocak ayında ayrılarak League Two ekiplerinden Harrogate Town’a kiralandı. Harrogate Town'da da 19 maçın 19'una ilk 11'de başladı ve daha istikrarlı bir görüntü çizdi. Bu maçlarda yalnızca 3 gol 5 asist kaydetti.

Cercle Brugge serüveni

Belçika'nın öne çıkan kulüplerinden Cercle Brugge, Southampton'dan bu genç yeteneği (bazı kaynaklara göre 1,8 milyon Euro bedelle) transfer etti. Kazeem Olaigbe yeni takımı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk sezonunda düzenli olarak forma şansı bulan Belçikalı kanat, 29 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergiledi ve takımın ligi 4. sırada bitirmesinde pay sahibi oldu. Cercle Brugge'daki ikinci sezonunda da 31 maça çıkan Olaigbe, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Hızı ve atletizminin yanı sıra önemli anlarda sahaya sürülen Olaigbe, takımına da zor anlarda nefes aldırdı.

Fransız kulübü Stade Rennais'in dikkatini çeken Belçikalı kanat, 3 Şubat 2025 tarihinde 5 milyon Euro'dan fazla bir bedelle, Ligue 1'in yolunu tuttu. Kulüple 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Rennais performansı

Rennais'e ilk katıldığı dönemde skora ciddi katkı yapamasa da yarattığı fırsatlarla dikkat çekti. Oyun içerisinde her an skora etki edebilecek bir alternatif oyuncu rolünde forma giydi. Bugüne kadar 10 karşılaşmanın yalnızca 3'üne ilk 11'de çıkan Belçikalı kanat, 2 asist yapabildi.

Daha fazla forma şansı bulabilmek istemesi, Trabzonspor'u tercih etmesindeki en büyük etmenlerden biri oldu.