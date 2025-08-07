Bodrum'da yaz mevsimiyle birlikte nüfus 4 katına çıktı

Bodrum yaz sıcağında adeta dolup taştı. 200 binlik ilçe nüfusu, tatilcilerin gelişiyle 800 bine dayandı. Plajlar insan seline dönerken, sahillerde havlu serecek yer kalmadı. Kumbahçe’den Yalıçiftlik’e kadar her noktada yoğunluk gözlenirken, termometreler 40 dereceyi gördü.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinin yaz mevsimiyle birlikte nüfusu yaklaşık dört katına çıktı. 200 bin olan ilçe nüfusu 800 bine ulaşırken, sıcak hava nedeniyle sahiller doldu taştı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Bodrum’da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler denize akın etti.

İlçenin Kumbahçe, Bitez, Gündoğan, Ortakent, Yalıkavak ve Yalıçiftlik gibi sahil kesimlerinde yoğunluk dikkat çekti. 7’den 70’e herkesin denize koştuğu Bodrum’da, Yalıçiftlik sahilinde ise bazı tatilciler dalgaları eğlenceye dönüştürdü.

Plajlardaki yoğunluk kadar trafikteki kalabalık da dikkat çekerken, ilçede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodrum’un sahil şeridi boyunca yoğunluk gün boyu sürdü. Yetkililer, yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesini beklerken, vatandaşların özellikle serinlemek için girdikleri denizde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.