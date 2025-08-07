Netanyahu: Gazze’yi ilhak etmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’yi ilhak etmeyeceklerini ve hedeflere ulaşıldıktan sonra bölgenin geçici yönetime bırakılacağını söyledi.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altında tuttukları Gazze Şeridi’ni ilhak etmeyeceklerini, hedeflerine ulaşıldıktan sonra bölgeyi geçici bir yönetime devretmeyi planladıklarını dile getirdi.

Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde Hindistanlı gazetecilerle bir araya gelen Netanyahu, yerel basına yansıyan açıklamalarında, Gazze’ye yönelik saldırıların amacının "Hamas’ı yok etmek ve tüm İsrailli esirleri geri getirmek" olduğunu belirtti.

"GAZZE'Yİ İLHAK PLANIMIZ YOK"

Netanyahu, İsrail’in Gazze’yi ilhak etmeyi düşünmediğini savunarak, operasyonların ardından bölgenin geçici bir yönetim organına bırakılmasının planlandığını aktardı.

Gazze'ye yönelik saldırıların Hamas’ın silah bırakması ve İsrailli esirleri serbest bırakması durumunda "yarın bile sona erebileceğini" ileri süren Netanyahu, bu şartların yerine getirilmesini savaşın sonlanması için ön koşul olarak öne sürdü.

AŞIRI SAĞCI BAKANLAR, GAZZE'NİN BOŞALTILMASINDAN YANA

Öte yandan Netanyahu’nun koalisyonunda yer alan aşırı sağcı bakanlar, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere gönderilmesini savunuyor. Aynı isimler, 2005 yılında boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin yeniden inşasını da talep ediyor.