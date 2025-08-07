Nedim Şener’e Cüneyt Özdemir üzerinden ‘yeni operasyon’ başladı!

Cüneyt Özdemir ile Nedim Şener’in 3 yıl önce yaptığı bir yayının kesitleri, sosyal medyada dün sanki yeniymiş gibi yeniden servis edildi. Bu hamleye tepki gösteren Özdemir, "FETÖ’den tanıdık operasyon çakallıkları" dedi. Nedim Şener ise hedefin Sedat Peker olduğunu öne sürdü.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, bu hesapları, "milli güvenlik için tehlikeli" olarak nitelendirdi ve bu hesapların gelecekte büyük provokasyon ve komplolarda kullanılabileceğini savundu.

“FETÖ KOKULARI GELMEYE BAŞLADI”

Özdemir, söz konusu hesapların görünüşte muhalif bir duruş sergilediğini ancak "biraz kazıdığınızda FETÖ kokuları gelmeye başladığını" iddia etti.

Bu hesaplardan birini Kanada'ya kaçmış bir kişinin yönettiğini öne süren Özdemir, bu hesapların birçok muhalif tarafından da takip edildiğine dikkat çekti. Gazeteci, bu hesapların yanlış bilgi yayarak kamuoyunu manipüle etme potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Özdemir, sosyal medyadan da bu paylaşımı yapan hesaplar için, “3 yıl önce Nedim Şener ile yaptığım söyleşinin bir bölümü durup dururken bugün sanki yeniymiş gibi servis ediliyor! FETÖ’den tanıdık operasyon çakallıkları…” ifadelerini kullanmıştı