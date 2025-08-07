Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı

Adıyaman Belediye Başkanı ve CHP’li siyasetçi Abdurrahman Tutdere, Halk TV canlı yayınında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Sunucunun, "Merkezi hükümetten gereken desteği alıyor musunuz, seçildikten sonra sıkıntı yaşadınız mı?" sorusuna Tutdere şu yanıtı verdi:

“Destek talebinde bulunuyoruz, destek de alıyoruz.”

Tutdere’nin bu yanıtı, muhalefet belediyelerinin iktidarla ilişkisine dair genellikle eleştirel bir söylem bekleyen Halk TV'nin de umduğu karşılığı bulamamasına neden oldu.. Açıklama, hükümet ve muhalefet arasında yerel yönetim düzeyinde zaman zaman mümkün olan iş birliğine dair dikkat çeken bir örnek oldu.