BIST 10.956
DOLAR 40,62
EURO 47,40
ALTIN 4.426,24
HABER /  MEDYA

Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı

Adıyaman Belediye Başkanı ve CHP’li siyasetçi Abdurrahman Tutdere, Halk TV canlı yayınında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Abone ol

Sunucunun, "Merkezi hükümetten gereken desteği alıyor musunuz, seçildikten sonra sıkıntı yaşadınız mı?" sorusuna Tutdere şu yanıtı verdi:

“Destek talebinde bulunuyoruz, destek de alıyoruz.”

Tutdere’nin bu yanıtı, muhalefet belediyelerinin iktidarla ilişkisine dair genellikle eleştirel bir söylem bekleyen Halk TV'nin de umduğu karşılığı bulamamasına neden oldu.. Açıklama, hükümet ve muhalefet arasında yerel yönetim düzeyinde zaman zaman mümkün olan iş birliğine dair dikkat çeken bir örnek oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye "Gülden Paşa"yı konuşuyor! Fulya Öztürk paylaştı
Türkiye "Gülden Paşa"yı konuşuyor! Fulya Öztürk paylaştı
Cemal Canpolat: Hırsızı savunacak halimiz yok, devlet kimin ne olduğunu biliyor
Cemal Canpolat: Hırsızı savunacak halimiz yok, devlet kimin ne olduğunu biliyor
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'e konuk oluyor
Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'e konuk oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masum yavruların hesabı sorulacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masum yavruların hesabı sorulacak!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
DSÖ: Gazze'de bu yıl 29'u çocuk 99 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti
DSÖ: Gazze'de bu yıl 29'u çocuk 99 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti
Netanyahu: Gazze’yi ilhak etmeyeceğiz
Netanyahu: Gazze’yi ilhak etmeyeceğiz
Nedim Şener’e Cüneyt Özdemir üzerinden ‘yeni operasyon’ başladı!
Nedim Şener’e Cüneyt Özdemir üzerinden ‘yeni operasyon’ başladı!
YÖK'ten "sahte diploma" için suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diploma" için suç duyurusu
Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı
Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı
The Simpsons, Trump'ın ölüm tarihini tahmin etti: Çok güçlü bir isim susturulacak!
The Simpsons, Trump'ın ölüm tarihini tahmin etti: Çok güçlü bir isim susturulacak!