Türkiye "Gülden Paşa"yı konuşuyor! Fulya Öztürk paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Teşkilatı'nda kadınlarımız tarih yazmaya devam ediyor. Fulya Öztürk, Gülden Paşa ile bir araya geldi ve bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Jandarma tarihinde kadınların üst düzey görevlere yükselmesinin simgesi haline gelen Albay Gülden Mat Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma Personel Daire Başkanlığı görevine getirildi. Bu tarihi terfiyle birlikte Şakir, Özlem Yılmaz’dan sonra Jandarma'da bu rütbeye ulaşan ikinci kadın subay oldu.

Türkiye onun ismini aslında geçen yıl duymuştu. O, Türkiye’nin ilk kadın il jandarma komutanı olmuştu. O komutanımız generalliğe terfi etti ve şu an jandarmanın aktif olarak görev yapan tek kadın paşası oldu. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman, Gülden Paşa’yla buluştu.

