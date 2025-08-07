Cemal Canpolat: Hırsızı savunacak halimiz yok, devlet kimin ne olduğunu biliyor

CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “mağdur” sıfatıyla ifade verdi.

Abone ol

Kongrede delegelere menfaat teklif edilerek şaibe karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde savcıların sorularını yanıtlayan Canpolat, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fatih Atik’in sunduğu Medya Kritik programında konuşan Canpolat, dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Kongredeki sözlerimin arkasındayım” açıklaması yapan Canpolat, “Devlet kimin ne olduğunu biliyor. Hırsızı savunacak halimiz yok” dedi.



”Mağdur sıfatıyla bilgimize başvuruldu. Kongredeki konuşmamın arkasında olduğumu ifade ettim.” “Hiçbir gizli ajandam yoktur. Devlet kimin ne olduğunu biliyor. Devlete rağmen bir şey yapılamaz.”

'Hırsızı savunacak halimiz yok'



“Ülke içinde birliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Türkiye’ye aleyhine hesabı olanlara karşı içeride birlikte hareket etmemiz lazım.”



“Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor.”