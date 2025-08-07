BIST 10.956
İsrail savaş uçakları Suriye sınırını vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgedeki Masnaa-Anjar yolunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. İsrail saldırısı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, bölgede bulunan siviller panikle sığınacak yer aradı.

