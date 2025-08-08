BIST 10.956
Sancaktepe'de alkollü kişiye şiddet uygulayan polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, Sancaktepe'de emniyet ekiplerinin alkollü kişiye müdahalesi sırasında yaşananlara ilişkin inceleme başlatıldığını ve bir personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 03.00 sıralarında Meclis Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda alkollü bir kişinin küfür ederek çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı alındığı belirtildi.

İhbar üzerine emniyet ekiplerinin şahsı kontrol altına almak için olay yerine gittiği ancak müdahale sırasında, sosyal medyaya da yansıyan, istenmeyen görüntülerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Olayın ardından konuyla ilgili müdahalenin usulüne uygunluğu yönünde inceleme başlatılmış olup, bir personel görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili polis başmüfettişi talebinde de bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

