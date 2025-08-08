BIST 10.956
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda toplu sonuçlar

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk ayağında 29 maç yapıldı.

İstanbul Başakşehir, deplasmanda Viking'i 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise St. Patrick's deplasmanında 4-1 galip geldi.

Viking'i elemesi halinde Başakşehir'in play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede Universitatea Craiova, konuk ettiği Spartak Trnava'yı 3-0'lık skorla geçti.

St. Patrick's'i geçmesi durumunda siyah-beyazlı takımın play-off'larda eşleşeceği takımın belirleneceği mücadelede de Lausanne, sahasında Astana'yı 3-1 yendi.

Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino): 3-2

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan): 2-2

Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4

Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç): 0-0

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan): 0-1

Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya): 4-3

Riga (Letonya) - Beitar (İsrail): 3-0

Viking (Norveç) - İstanbul Başakşehir: 1-3

AIK (İsveç) - Györi (Macaristan): 2-1

Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk): 0-0

Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-3

Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-1

Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan): 4-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-0

Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova): 3-0

Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan): 3-0

Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan): 1-0

Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan): 3-1

Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya): 0-5

Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-0

Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka): 3-0

St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş: 1-4

Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya): 2-2

Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk): 2-1

Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): 0-3

Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail): 0-1

Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya): 0-2

