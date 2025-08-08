BIST 10.956
ABD'den İran bağlantılı 18 kişi ve kuruluşa yaptırım

İran'ın daha önce uygulanan yaptırımları delmesine kolaylık sağladıkları gerekçesiyle 18 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından ABDyapılan açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımlar duyuruldu.

Açıklamada, İran'ın "ABD yaptırımlarından kaçınmasına kolaylık sağlayan" 18 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Hedef alınanlar arasında finans ve bilişim şirketlerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kuruluşlardan birinin "İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı" ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın "yaptırımları aşmaya ve yasa dışı yollarla elde edilen yabancı gelirleri ülkeye geri getirmeye yönelik çabalarıyla mücadele edeceği" kaydedildi.

