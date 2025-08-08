BIST 10.956
DOLAR 40,71
EURO 47,44
ALTIN 4.437,97
HABER /  DÜNYA

İsrail Güvenlik Kabinesi, "Gazze kentinin" işgalini onayladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Güvenlik Kabinesi, "Gazze kentinin" işgalini onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

"İşgal" değil "kontrol" ifadesi tercih edildi

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre de Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine "kontrol" ifadesi tercih edildi.

Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." dedi.

Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sancaktepe'de alkollü kişiye şiddet uygulayan polis görevden uzaklaştırıldı
Sancaktepe'de alkollü kişiye şiddet uygulayan polis görevden uzaklaştırıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Litvanya'dan fark yedi
A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Litvanya'dan fark yedi
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda toplu sonuçlar
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda toplu sonuçlar
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
ABD'den İran bağlantılı 18 kişi ve kuruluşa yaptırım
ABD'den İran bağlantılı 18 kişi ve kuruluşa yaptırım
ABD Başkanı Trump: Ateşkes Putin'e kalmış
ABD Başkanı Trump: Ateşkes Putin'e kalmış
Kamboçya, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Kamboçya, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Özgür Özel'in hedefindeydi: Başsavcılık talimat verdi polis yakaladı
Özgür Özel'in hedefindeydi: Başsavcılık talimat verdi polis yakaladı
İsrail savaş uçakları Suriye sınırını vurdu! Ölü ve yaralılar var
İsrail savaş uçakları Suriye sınırını vurdu! Ölü ve yaralılar var
OpenAI, GPT-5'i kullanıma sundu
OpenAI, GPT-5'i kullanıma sundu
Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem
BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı
BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı