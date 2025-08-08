SPK'dan 6 şirketin borçlanma araçlarına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde bir dizi önemli kararı duyurdu. Kurul, çeşitli şirketlerin milyarlarca liralık borçlanma aracı ihraç başvurularını onaylarken, izinsiz kaldıraçlı işlem yaptıran 18 internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi. Ayrıca, usulsüzlük tespit edilen 3 tüzel kişiye 1,3 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.

BORÇLANMA ARAÇLARI ONAYLARI

SPK'nın onayıyla, Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik AŞ'nin 500 milyon lira, GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji AŞ'nin 500 milyon lira, Quick Finansman AŞ'nin 700 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihraç etmesine izin verildi.

Büyük ölçekli borçlanma aracı onayları ise şu şekilde:

QNB Bank AŞ: 5 milyar dolar ile 53 milyar lira

Türk Telekomünikasyon AŞ: 1 milyar dolar

Koç Finansman AŞ: 650 milyon lira

YENİ FAALİYET İZNİ VE FON TASFİYESİ

Kurul, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.

Öte yandan, İş Portföy Yönetimi AŞ'nin, İş Portföy Yönetimi AŞ Çanakkale Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun tasfiye edilmesi talebi de Kurul tarafından onaylandı.

Yapılan incelemeler sonucunda, sermaye piyasası mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen 3 tüzel kişiye toplamda 1 milyon 370 bin 715 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet üzerinden yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitesine erişimin engellenmesi için yasal işlemlerin başlatılmasına hükmedildi.