Terörsüz Türkiye sürecinde gözler ikinci toplantıda

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak. Toplantı öncesinde, İYİ Parti için ayrılan üç üyeliğin doldurularak komisyonun 51 üyeye tamamlanması önerisi yapıldı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sürece ilişkin komisyon üyelerini bilgilendirecek.

Toplantı öncesinde CHP ve DEM Parti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a, İYİ Parti için ayrılan üç üyelik kontenjanın doldurularak komisyonun 51 üyeye tamamlanması önerisinde bulundu.

O kontenjanın AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye paylaştırılması gündemde.

Sürece ilişkin AK Parti de yeni bir program başlatıyor.

NTV yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecinin 80 ilde halka anlatılacağını söyledi.

Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında toplumun tüm kesimleri ile bir araya geleceğiz." dedi.