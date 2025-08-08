BIST 10.958
DOLAR 40,70
EURO 47,42
ALTIN 4.445,81
e-Devlet’te yeni özellik: Domuz eti kullanan işletmeler artık görülebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda ürünlerine ilişkin denetim sonuçlarını artık e-Devlet üzerinden erişime açtı. Vatandaşlar, domuz eti, at eti veya mevzuata aykırı içerik kullanan işletmelerin marka, üretici ve parti numarası bilgilerini doğrudan sorgulayabilecek.

Türkiye’de gıda güvenliğine dair yaşanan skandalların ardından hayata geçirilen uygulama, tüketicilerin satın aldıkları ürünün güvenli olup olmadığını anında öğrenmesini sağlayacak. Önceden yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan listeler, artık e-Devlet’ten de görüntülenebilecek.

Yeni sistem, ürünlerin içeriğinde beyan dışı maddeler veya yanıltıcı bileşenler bulunması durumunda bunları açıkça listeliyor. Laboratuvar analizlerinde domuz eti, at eti veya başka yasaklı içerikler tespit edilen firmalar, geçmişten bugüne yapılan denetim sonuçlarıyla birlikte sistemde yer alıyor.

Bu sayede hem güncel hem de arşivlenmiş veriler tek platformdan erişilebilir hale gelirken, tüketiciler de riskli ürünlerden zamanında haberdar olabilecek.

