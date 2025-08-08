BIST 10.958
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

