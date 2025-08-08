MediaMarkt'ın "Stokları Eritiyoruz" kampanyası devam ediyor

MediaMarkt Türkiye, "Stokları Eritiyoruz" kampanyasıyla müşterilerini teknolojik ürünlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, ilgi üzerine stokları eriten kampanyasına devam ediyor.

Kampanyayla televizyondan klavyeye, saç kurutma makinesinden Türk kahvesi makinesine binlerce teknoloji ürünü tüketicileri bekliyor.

Bu kapsamda, 11 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanyada, TCL 65P7K 65 inç 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K UHD QLED Google TV 41 bin 999 lira, Huawei MatePad 11.5 S 8/256 GB PaperMatte Klavye 13 bin 979 lira, Philips AC3033/10 Hava Temizleme Cihazı 21 bin 999 lira, Arzum AR 569 Linda 2000 W DC Motor Saç Kurutma Makinesi 999 lira, Arzum OK001 Okka Türk Kahve Makinası 13 bin 999 liradan satışa sunuluyor.

Kampanya, şirketin Türkiye'deki 102 mağazasında, mobil uygulamasında ve internet sitesinde alıcıları bekliyor.