Sahte diploma skandalından sonra şimdi de sınavsız ehliyet..

Sahte diploma skandalı gündemden düşmüyor. Şimdi de e-Devlet onaylı sahte ehliyet satanlar gündemde... Dolandırıcılar sözde sınavsız ehliyetler için 20 bin ile 80 bin TL arasında ücret istiyor.

Sahte diploma skandalının ardından bu kez de e-Devlet onaylı sahte ehliyet satıcıları gündeme geldi. Sınavsız ehliyetin mümkün olmadığını defalarca vurgulansa da internette sahte sürücü kursları üzerinden ehliyet pazarlıkları devam ediyor. Dolandırıcılar, gerçek sürücü kurslarının isimlerini ve reklamlarını kullanarak sahte ilanlar yayımlıyor.

Ehliyetlerin 12 gün içinde teslim edileceği vaadi

İlanlarda, “Sınavsız, okuma yazması olmayan ya da defalarca sınavı geçemeyen herkes, koşulsuz ehliyet için mesaj atsın” ifadeleri yer alıyor. Ehliyetlerin 12 gün içinde teslim edileceği vaadi öne çıkarılıyor.

80 bin lira para istiyorlar

E-Devlet onaylı olduğu öne sürülen sahte ehliyetler için 20 bin ile 80 bin lira arasında para isteniyor. Sınavsız ehliyet almak isteyenlerin yerine başkalarının sınava sokulduğu iddiaları gündemde. Dolandırıcılar, sözde sınavsız ehliyet verdikleri kişilerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak güven sağlamaya çalışıyor.

