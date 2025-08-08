BIST 10.958
Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Nasıl öleceği bile belli

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Nasıl öleceği bile belli

Kehanetleriyle gündeme gelen en uzun soluklu animasyon dizileri arasında yer alan Simpsonlar, bu kez ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm tarihini ve nasıl öleceğini söyledi. Sosyal medyada yayılan o video ortalığı karışırdı.

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizileri arasında yer alan ve kehanetleriyle son dönemde şaşırtan ve korkutan Simpsonlar, bu kez ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı tahminle gündeme geldi.

ABD'deki 11 Eylül saldırılarından Covid-19 pandemisine, ebola salgınından Los Angeles yangınlarına kadar birçok olayı bilen diziden sızdırılan yeni bir sahne kafaları karıştırdı.

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı!

Sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılan gündem olan sahnede tabut içinde yatan ABD Başkanı Donald Trump'a benzeyen bir figür görülüyor. Videoda ise "Başkanın ciddi bir göğüs rahatsızlığının ardından Ağustos 2025'te ölmesi bekleniyor." söyleniyor.

Nasıl öleceği bile belli

15 yıldan uzun bir süre önce yayınlanan ve çoktan unutulmuş bir Simpsonlar bölümünün parçası olduğu iddia edilen sahnede Trump, canlı ulusal yayın sırasında aniden göğsünü tutup yere yığılıyor. Bu durum, personel ve sağlık ekipleri arasında paniğe yol açıyor. Sahnede yer alan gazete manşetinin üst kısmında ise küçük puntolarla yazılmış bir tarih yer alıyor: 12 Ağustos 2025.

