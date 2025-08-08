BIST 10.958
Daltonlar çetesi liderini İspanya'da öldürmüşlerdi! Katil Casper çıktı

İSPANYA’nın Torrevieja kentinde işlenen Daltonlar çetesi lideri Caner Koçer suikastında zanlılardan birinin, Türkiye bağlantılı Casperlar çetesinden Burak Bulut olduğu belirlendi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları kısa sürede yakalayarak tutukladı.

İspanya’nın Torrevieja kasabasında 3 Ağustos’ta gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Daltonlar çetesi lideri Caner Koçer cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Saldırının zanlılarından biri olarak Avrupa’da etkin olan Casperlar çetesinin önde gelen üyelerinden Burak Bulut’un olduğu belirlendi.

Sahilde yürürken öldürüldü
Kırmızı bültenle aranan Koçer’in, İspanya’nın Malaga şehrinde ailesiyle birlikte kiraladığı evde yaşadığı öğrenildi. Saldırı günü, sahilde yürüyüş yapan Koçer, üç kişinin açtığı ateş sonucu vücuduna isabet eden altı kurşunla yaşamını yitirdi.

Fransa'da yakalandılar

Cinayetin ardından Fransa plakalı bir araçla kaçan zanlılar, polis ekiplerince silahlarıyla birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Burak Bulut’un kimliği tespit edilirken, diğer iki zanlının kimlikleri henüz açıklanmadı. Zanlıların, olaydan önce Fransa’dan çaldıkları bir aracı plakasını değiştirerek İspanya’ya getirdikleri ve Malaga’nın Estepona bölgesinde benzer bir çatışmaya karıştıkları bildirildi.

Burak Bulut Casper çetesi üyesi
Polis sorgusunda susma hakkını kullanan Burak Bulut ve diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, Daltonlar ve Casperlar çetelerinin sosyal medya, özellikle TikTok üzerinden gençleri hedef alan “yeni nesil suç örgütleri” olarak tanımlandığını belirtiyor.

