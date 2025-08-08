Yabancı Damat'ın yıldızı Nehir Erdoğan'ın son hali görenleri şaşırttı!
|
Bir dönem güzelliğiyle ekranlara damgasını vuran oyuncu Nehir Erdoğan'ın son hali şaşırttı. Nehir Erdoğan'ı görenler "Yıllar sana da acımamış", "Ne kadar yaşlanmış" şeklinde yorumlar yaptı. Nehir Erdoğan görüntü yönetmeni olan Ahmet Sesigürgil 2014 yılında evlendi. 2016 yılında boşanan Nehir Erdoğan bir daha evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı.
Oyuncu Nehir Erdoğan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu şu sıralar son haliyle gündemde.
114
Yabancı Damat dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim tatilden pozlarını paylaştı. Sosyal medyada Nehir Erdoğan'ın son halini görenler pek çok yorumda bulundu.
214
Kimi güzel oyuncunun güzelliğini kaybetmediğini söylese de kimi ise "Yıllar sana da acımamış", "Ne kadar yaşlanmış", "Yaşlanmışsın" yorumunda bulundu.
314
İşte Nehir Erdoğan'ın son hali...
414