Ekilmeyen araziler listelendi Eylül'de ekmezseniz tarlanız sizden izinsiz kiraya verilecek

Türkiye'de tarımsal üretimi artırmak için başlatılan yeni projeyle, iki yıl üst üste ekilmeyen atıl araziler artık kiraya verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen araziler, eylül ayına kadar işlenmezse, en yüksek teklifi verene kiralanacak. Kiralamada, araziye yakın oturan çiftçilere öncelik tanınacak ve kira geliri arazi sahibine ödenecek.

2024 yılında ekimi yapılmayan araziler il ve ilçe bazında belirlendi ve askıya çıkarıldı. Askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından, ekilmeyen arazilerin kesin listesi oluşturuldu.

Eylül ayında başlıyor
Tespit edilen arazilerin sahipleri, eylül ayına kadar ekim yapmazsa, söz konusu tarlalar başkalarına kiralanacak. Geçen yıl ekilmeyen ancak bu yıl ekimi yapılan araziler ise listeden çıkarılacak. Bu süreç, tarımsal verimliliği sürekli kılmak amacıyla her yıl tekrarlanacak.

Meyve ve sera sayılmıyor, kira geliri de... 
Kiralanan araziler, sadece tarımsal üretim amacıyla kullanılabilecek. Uygulama, dikili (meyve bahçeleri gibi) ve örtü altı (seralar gibi) tarım arazilerini kapsamıyor. Kiralamadan elde edilen gelir ise doğrudan arazi sahibine aktarılacak.

Arazide sera varsa ya da söz konusu arazi meyve bahçesi olarak kullanılıyorsa kiralama yapılmayacak. Bu tarz yerler sistem dışında tutulacak. 

Kirayı kim belirleyecek?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir komisyon, her il ve ilçe için rayiç kira bedelini belirleyecek. Kiralar, bu bedelin altında olamayacak.

Kiralamada kim öncelikli olacak?
Kiralama sürecinde, araziye yakın oturan çiftçilere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına öncelik verilecek. Birden fazla teklif gelmesi durumunda ise arazi, en yüksek kira bedelini öneren kişiye kiralanacak. Bu adımla, atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılması ve gıda güvenliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

