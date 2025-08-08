Kaptan her şeyi bir bir anlattı! İş insanı Halit Yukay'ın teknesi nasıl battı?
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan kuru yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaptan, ifadesinde "Bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm." dedi.
Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ile bugün de devam etti.
AĞIR TONAJLI TANKER İDDİASI
Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etmişti.
İddiaların ardından olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İddiaya göre, Kıyı Emniyeti Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler olay günü kaza anından önce o rotada geçiş yapar kuru yük gemilerini ve yakıt tankerlerini tek tek tespit etti. Kaza anı o bölgeden geçişi görülen ve borda numarası tespit edilen kuru yük gemisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gemi kaptanı olduğu öğrenilen C.T.'yi gemide gözaltına alarak karaya getirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığında ifadesi alınan C.T. "taksirle ölüme sebebiyet vermek" şüphesiyle Yalova Adliyesine sevk edildi. Şahsın kazaya karışıp karışmadığının araştırıldığı, resmi açıklamanın Yalova Valiliği tarafından yapılacağı öğrenildi.