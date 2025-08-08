BIST 10.958
DOLAR 40,70
EURO 47,42
ALTIN 4.445,81
HABER /  GÜNCEL

Milli Eğitim Bakanlığı 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okullara yönelik yürütülen denetimler sonucunda, mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 okulun ruhsatı iptal edildi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel okullara yönelik yapılan denetimlerin devam ettiği, tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi.

Hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitaplarının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yabancı ülke ve millet adlarına yer verilmesi gibi durumların yakın takibe alındığı vurgulandı.

Usulsüzlüklerin tespit edildiği okullar hakkında idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamdaki bazı inceleme ve soruşturmaların ruhsat iptaliyle sonuçlandığı aktarıldı.

Denetimler doğrultusunda, daha önce 12 özel okulun çalışma ruhsatının usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği anımsatılan açıklamada, son denetimlerde 9 okulun daha çalışma izninin iptal edildiği bildirildi.

Mayıs ayından itibaren 21 okulun ruhsatının iptal edildiği bildirilen açıklamada, özel okullara yönelik yürütülen sıkı takiplerin devam edeceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
DMM'den mevsimlik tarım işçilerine sağlanan desteklere ilişkin açıklama
DMM'den mevsimlik tarım işçilerine sağlanan desteklere ilişkin açıklama
BTK'dan sahte diploma açıklaması: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK'dan sahte diploma açıklaması: 44 sahte e-imza iptal edildi
iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatları
iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatları
BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını üretti
BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını üretti
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan başını açan Berrin Sönmez'e: Bacağını da açacak mısın?
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan başını açan Berrin Sönmez'e: Bacağını da açacak mısın?
Daltonlar çetesi liderini İspanya'da öldürmüşlerdi! Katil Casper çıktı
Daltonlar çetesi liderini İspanya'da öldürmüşlerdi! Katil Casper çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray, kombine bilet fiyatında Avrupa'nın zirvesinde
Fenerbahçe ve Galatasaray, kombine bilet fiyatında Avrupa'nın zirvesinde
Ekilmeyen araziler listelendi Eylül'de ekmezseniz tarlanız sizden izinsiz kiraya verilecek
Ekilmeyen araziler listelendi Eylül'de ekmezseniz tarlanız sizden izinsiz kiraya verilecek
Sahte diploma skandalından sonra şimdi de sınavsız ehliyet..
Sahte diploma skandalından sonra şimdi de sınavsız ehliyet..
Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Nasıl öleceği bile belli
Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Nasıl öleceği bile belli
Borsa mı altın mı? Temmuz ayında en çok kazandıran yatırım belli oldu
Borsa mı altın mı? Temmuz ayında en çok kazandıran yatırım belli oldu