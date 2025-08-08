Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan başını açan Berrin Sönmez'e: Bacağını da açacak mısın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Diyanet'in son hutbesine kızıp başını açan feminist yazar Berrin Sönmez'e tepki göstererek, "Diyanet’e itiraz için, solculara eziklik duyup, onlara şirin görünmek için, avret yerlerinizi de mi açacaksınız, hanımefendi?" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen haftaki cuma hutbesinde, kısa ve şeffaf kıyafetlerin Allah’ın örtünme emrini ihlal ettiği ve 'giyinik çıplaklık' olarak tanımlandığı ifadeler bazı kesimlerce eleştiri konusu oldu.

Başörtüsünü çıkarma kararı aldığını belirten yazar Berrin Sönmez, ilk kez başı açık bir şekilde canlı yayına çıktı.

"Siz Diyanet için mi, başınızı örtüyordunuz"

Sönmez'in tavrına Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan sert tepki geldi. "Başını açan yazar hanım, bacağını da açacak mısın?" başlıklı yazısında Sönmez'i eleştiren Karahasanoğlu, "Siz Diyanet için mi, başınızı örtüyordunuz.. Ki, düne kadar örttüğünüz başınızı, şimdi açıyorsunuz.. Daha önemlisi, hutbedeki esas eleştirinin baldır bacak gösterileri ile yaşanan rezilliklere yönelik olduğunu bildiğiniz halde, “bacağımı da açacağım” demenin yanlışlığını bilerek, böyle bir söz sarfetmiyorsunuz da, niye hutbenin amacını çarpıtıp, “Başımı açacağım” diyorsunuz." diye yazdı.

"Avret yerlerinizi de mi açacaksınız"

Ayet-i kerimede avret yerlerinizi kapatın mesajı verilmekte olduğunu yazan Karahasanoğlu, hedefindeki Sönmez'e böyle seslendi: