DMM'den mevsimlik tarım işçilerine sağlanan desteklere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayıtlı çalışma ve sosyal güvence uygulamalarının teşvik edilerek tarım işçilerinin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmalarına imkan sağlandığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin tarımsal üretiminde kritik rol oynayan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirildiği, barınma, sağlık, eğitim ve sosyal güvence gibi temel alanlarda kamu desteklerinin artırıldığı ve çok yönlü destek mekanizmasının hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle geçici yerleşim alanlarının altyapıları güçlendirilirken, mobil sağlık ve eğitim hizmetleri yaygınlaştırıldı. Kayıtlı çalışma ve sosyal güvence uygulamaları teşvik edilerek tarım işçilerinin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmalarına imkan sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kamu kurumlarının üstlendiği görevlere ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ailelere gelir durumuna göre düzenli ve geçici nakdi yardımların sunulduğu, kadın ve çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetleri ile gezici sosyal hizmet ekiplerinin de görev yaptığı aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin yapıldığı, işverenlere rehberlik sağlandığı ve bazı bölgelerde örnek geçici yerleşim alanlarının kurulduğu kaydedilen açıklamada, Sağlık Bakanlığınca mobil ekiplerle poliklinik hizmetleri, bağışıklama, gebe-bebek izlemleri, kronik hastalık taramaları ve çevre sağlığı hizmetlerinin sunulduğu, kadınlara üreme sağlığı ve doğum bakımı desteği sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının çocukların eğitime erişimini sağlamak için taşımalı eğitim, geçici sınıflar ve telafi programları uyguladığı, e-Okul sistemine entegre edilen özel modüllerle çocukların eğitim takibinin yapıldığı, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik sivil toplumla işbirliği protokollerinin yürürlüğe konulduğu vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sözleşmeli ve sigortalı çalışmanın yaygınlaştırılarak kayıt dışı istihdamla mücadele edildiği belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının mevsimlik işçilerin yolculuk güvenliği, kimlik bildirimleri ve geçici yerleşim alanlarının güvenliği için önlemler aldığı kaydedildi.

Ayrıca, belediyelerin çöp toplama, içme suyu temini, seyyar tuvalet hizmeti ve ilaçlama faaliyetlerini sürdürdüğü, sivil toplum kuruluşlarının ise hijyen kitleri dağıttığı, sosyal uyum etkinlikleri düzenlediği ve çocuklara yönelik gezici merkezler kurduğu bildirildi.

Açıklamada, sürecin ilgili tüm kurumların koordinasyonuyla çok yönlü sürdürüldüğü vurgulanarak, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerektiği anımsatıldı. DMM'nin yanlış veya eksik bilgiye karşı bilgilendirme çalışmalarının süreceği ifade edildi.

